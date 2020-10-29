Во Франции и Саудовской Аравии произошли новые нападения: есть убитый

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Во Франции и Саудовской Аравии произошли новые нападения: есть убитый

Во французском Авиньоне 29 октября застрелили неизвестного с ножом, который, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских.

Об этом сообщает Europe1. Тогда как в Джидде (Саудовская Аравия) был арестован мужчина, который тоже напал с ножом на охранника консульства Франции, передает Al Madina.

По информации журналистов, около 11:15 утра человек, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских на улице в Авиньоне. Он кричал "Аллах Акбар" и угрожал правоохранителям. Те открыли огонь –подозреваемый скончался от полученных травм. По делу начато расследование.

Отметим, что это нападение произошло через два часа после теракта в церкви Ниццы, где три человека были убиты мужчиной в результате нападения с ножом.

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