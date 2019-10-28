Бросил бомбу и устроил стрельбу: во Франции бывший военный напал на мечеть. Фото

В понедельник, 28 октября, в городе Байонна на юго-западе Франции, неизвестный открыл стрельбу по людям возле местной мечети, в результате чего были ранены 2 человека.

Об этом сообщает Sud-Ouest (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возле мечети прозвучало четыре выстрела и была подожжена машина. Подозреваемый якобы бросил в здание мечети самодельную бомбу. Пострадавшим — 84 года и 87 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Мужчины были госпитализированы с ранениями в шею и руку.

Во Франции бывший военный напал на мечеть sudouest.fr

В районе нападения были также обнаружены два газовых баллона.

Вскоре подозреваемого, который активно сопротивлялся, задержали в коммуне Сен-Мартен-де-Сеньян в департаменте Ланд неподалеку от Байонны. Район вокруг мечети перекрыли. На место выехал мэр города и супрефект.

Как выяснилось, нападавшему 84 года. Стрелок – бывший военный. Он имеет крайне правые взгляды и состоит в партии симпатизирующей президенту России Владимиру Путину Марин Ле Пен.

Во Франции бывший военный напал на мечеть sudouest.fr

Во Франции бывший военный напал на мечеть francebleu.fr

Как сообщал OBOZREVATEL:

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