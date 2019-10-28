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28 октября • обновлено в 18:56
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Бросил бомбу и устроил стрельбу: во Франции бывший военный напал на мечеть. Фото

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В понедельник, 28 октября, в городе Байонна на юго-западе Франции, неизвестный открыл стрельбу по людям возле местной мечети, в результате чего были ранены 2 человека.

Об этом сообщает Sud-Ouest (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возле мечети прозвучало четыре выстрела и была подожжена машина. Подозреваемый якобы бросил в здание мечети самодельную бомбу. Пострадавшим — 84 года и 87 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Мужчины были госпитализированы с ранениями в шею и руку.

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Во Франции бывший военный напал на мечеть

Во Франции бывший военный напал на мечеть

sudouest.fr

В районе нападения были также обнаружены два газовых баллона.

Вскоре подозреваемого, который активно сопротивлялся, задержали в коммуне Сен-Мартен-де-Сеньян в департаменте Ланд неподалеку от Байонны. Район вокруг мечети перекрыли. На место выехал мэр города и супрефект.

Как выяснилось, нападавшему 84 года. Стрелок – бывший военный. Он имеет крайне правые взгляды и состоит в партии симпатизирующей президенту России Владимиру Путину Марин Ле Пен.

Во Франции бывший военный напал на мечеть

Во Франции бывший военный напал на мечеть

sudouest.fr

Во Франции бывший военный напал на мечеть

Во Франции бывший военный напал на мечеть

francebleu.fr

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 марта 2019 года гражданин Австралии Брентон Таррант расстрелял десятки людей в мечетях Новой Зеландии и в городской больнице.

  • В Южной Калифорнии 27 апреля 19-летний парень стрелял из автомата в синагоге по верующим, которые готовились праздновать Песах.

  • В августе в одной из мечетей неподалеку столицы Норвегии Осло произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.

  • 9 октября в немецком городе Галле мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли 2 человека.

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Место
Франция
Тег
стрельба
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