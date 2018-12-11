Вмешательство РФ в предвыборную гонку Трампа: в США назвали имена россиян

Минимум 17 россиян так или иначе причастны к кампании президента США Дональда Трампа во время выборов.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на новые промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Россияне контактировали с по меньшей мере 14 членами семьи, бизнес-партнерами или другими участниками, которые касались организации президентских выборов.

"Они передавали предложения построить Trump Tower в Москве, привезли советника Трампа в Россию для выступления и неоднократно искали встреч с Трампом и его помощниками. Сейчас спецпрокурор Мюллер выясняет, были ли эти контакты изолированными совпадениями или же частью попыток России вмешаться в президентскую кампанию", — пишет газета.

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Так, в материале сказано, что чемпион-тяжелоатлет Дмитрий Клоков через жену предложил дочери будущего президента США Иванке Трамп помощь в организации встречи с Владимиром Путиным и строительстве башни Trump Tower в Москве.

Курировали его контакты с Трампом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампред ЦБ Александр Торшин, посол России в США Сергей Кисляк, русско-украинский разведчик Константин Килимник, юрист Наталья Весельницкая, вице-премьер Аркадий Дворкович, шпионка Мария Бутина и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ''правая рука'' Путина — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — оказался под угрозой из-за расследования по вмешательству в выборы США.