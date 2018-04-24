Драматичні події останніх днів у Вірменії вкотре виявили та мабуть вже однозначно визначили доволі цікаву тенденцію: передові сили в низці країн колишнього СРСР не лише добре відчувають свої інтереси і асоціюють з ними майбутнє країни, але й виявляють неабияку рішучість у їхньому відстоюванні.

Зростає й усвідомлення того, що за влучним висловом німецького публіциста Вільгельма Швебеля: "Народ не стає вільнішим від того, що правлячі кола називають себе слугами народу."

Натомість правлячий істеблішмент, що здебільшого походить з радянських часів і має відповідну ментальність, втрачає здатність адекватно оцінювати, як настрої населення, так і ситуацію в країні в цілому.

Очевидно, що ближчими роками на пострадянському просторі ми будемо свідками багатьох політичних перетворень у різних варіаціях того, що нещодавно відбулося в Єревані на наших очах.

Що ж до більш конкретних прогнозів відносно так званого "ефекту доміно" - тобто ймовірності виникнення хвилі зміни влади в країнах, що раніше входили до складу СРСР, слід виходити з необхідності визначення готовності суспільства в цілому до змін в кожному окремому випадку.

Вочевидь, сьогодні на перший план виходять такі ключові критерії, як наявність сформованого запиту суспільства на політичні зміни та розмір, і головне - інтелектуальна якість, наявних у правлячого класу ресурсів для збереження вигідного для себе "статус-кво". Не випадково, російська газета "Вєдомості" коментуючи відставку прем'єр-міністра Сержа Саргсяна відразу ж зазначила, що "у Вірменії виник запит на оновлення влади, чого в Росії немає".

З іншого боку, неможливість правильної оцінки ситуації та небезпідставні побоювання того, що будь-які зміни можуть означати руйнування усієї політичної конструкції, спонукають владу на просторах СНД до безкінечного "закручування гайок", що рано чи пізно завжди призводить до того, що демократія пробиває собі шлях через вулицю. Саме так й сталося цієї весни у Вірменії...