Везение? Американец выжил после нападений акулы, медведя и змеи

20-летний американец Дилан Маквильямс из города Гранд-Джанкшен (штат Колорадо), за четыре года подвергся нападениям акулы, медведя и гремучей змеи и чудом остался жив.

19 апреля парня укусила за ногу тигровая акула. Инцидент произошёл на Гавайях, куда молодой человек приехал отдохнуть и покататься на доске для сёрфинга, передает TJournal.

"Я находился у южного берега острова Кауаи, когда почувствовал резкую боль в правой ноге. Я оглянулся и увидел много крови, а затем заметил акулу под собой. Абсолютно не понимая, потерял ли я половину ноги или нет, я ударил её и попытался уплыть так быстро, как только мог", – рассказал Маквильямс.

Дилан Маквильямс Соцсетий

Когда молодой человек добрался до берега, он связался с сотрудниками службы скорой медицинской помощи и уведомил других людей в воде о хищнике, находящемся на близком расстоянии. После этого ему оказали первую помощь и наложили семь швов.

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Случай оказался бы вполне рядовым, если бы не стал третьим в череде происшествий, которые произошли с Маквильямсом за последние четыре года. Летом 2017 года молодой человек работал инструктором в лагере по обучению навыкам выживания в округе Боулдер (штат Колорадо). Однажды ночью, когда он спал, у его палатки появился 150-килограммовый медведь.

"Медведь схватил меня за голову и начал тянуть в заросли, а я пытался отбиваться как можно лучше. В итоге он бросил меня и ещё немного по мне потоптался. А я смог вернуться к группе, и люди отпугнули животное", – рассказал парень.

Самая серьёзная рана оказалась у Маквильямса на затылке. Врачам пришлось наложить девять швов, чтобы остановить кровотечение.

В 2015 году молодого человека укусила гремучая змея во время путешествия по штату Юта. После этого ему пришлось провести в больнице два дня.

"Я получил сухой укус от гремучей змеи. Яда было немного, но достаточно, чтобы испытывать боль", – поделился Маквильямс.

Несмотря на то, что его жизнь несколько раз подвергалась опасности, молодой человек заявляет, что не боится дикой природы. Одним из кумиров Маквильямс считает австралийского натуралиста Стива Ирвина, погибшего в результате удара ската-хвостокола.

"С тех пор, как себя помню, это всё, чего я хотел. Я всё время встречаюсь с животными. Похоже, я попадаю в неправильные места в неподходящее время… Не знаю даже – я или очень везучий, либо очень невезучий. Мои родители благодарны за то, что я всё ещё жив", – говорит он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США мужчина напал на медведя, чтобы спасти щенка.