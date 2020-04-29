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29 апреля • обновлено в 23:56
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Вертолет НАТО с военными потерпел крушение посреди моря

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Военный вертолет НАТО 29 апреля пропал с радаров в Ионическом море у острова Кефалония (Греция). Позже были найдены его обломки, минимум один человек погиб.

Потерпевший крушение канадский Sikorsky CH-124 Sea King искали фрегаты ВМС Италии, Канады и Турции. На борту было шесть человек, сообщает греческое издание militaire.gr.

Sikorsky CH-124 Sea King

Sikorsky CH-124 Sea King

DefPost

Известно, что вертолет взлетел с военного фрегата и исчез в воздушном пространстве Италии в 52 морских милях западнее острова Кефалония.

Это в 20 милях западнее зоны полетной информации Афин (FIR Athens), в итальянской FIR, поэтому греческие власти не привлекались к поисково-спасательной операции, но находились в готовности.

Обломки вертолета обнаружил канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337).

Как писал OBOZREVATEL, ранее США перебросили стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу. Они находятся на португальской базе Лажеш на Азорских островах.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Греция
Теги
военные смерть НАТО
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