"Вернула бы Крым Украине!" Вице-президент Еврокомиссии захотела на место Путина

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что на месте президента России Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.
Таким признанием она поделилась в своем видеоинтервью, которое опубликовано на You-Tube канале партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, во время интервью у ответственной в Еврокомиссии за вопросы ценностей и прозрачности, спросили: с каким политиком она хотела бы поменяться местами на один день.
Юрова хочет поменяться местами с Путиным
"Думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина", – ответила вице-президент Еврокомиссии.
И при этом Юрова упомянула аннексированный Российской Федерацией украинский полуостров.
"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", – подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает Украину и отказывается признавать аннексированный Крым частью России.
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