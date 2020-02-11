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11 февраля • обновлено в 10:58
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"Вернула бы Крым Украине!" Вице-президент Еврокомиссии захотела на место Путина

2.2т
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Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что на месте президента России Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.

Таким признанием она поделилась в своем видеоинтервью, которое опубликовано на You-Tube канале партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, во время интервью у ответственной в Еврокомиссии за вопросы ценностей и прозрачности, спросили: с каким политиком она хотела бы поменяться местами на один день.

Юрова хочет поменяться местами с Путиным

Юрова хочет поменяться местами с Путиным

"Думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина", – ответила вице-президент Еврокомиссии.

И при этом Юрова упомянула аннексированный Российской Федерацией украинский полуостров.

"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает Украину и отказывается признавать аннексированный Крым частью России.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Путин
Место
Бельгия
Теги
Европейская Комиссия интервью видео
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Комментарии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Дурной корове Бог рогов не дает.
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1
1
фил филька
фил филька
а мнение крымчан не важно что ли по законам европейской демократии?))
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6
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У нее появилось желание стать Богиней для свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты??? Свiдомо MAHДАйнутая отapa не одобрит такую замену!!!
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5
2

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