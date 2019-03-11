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Венесуэла погрузилась в смертельный мрак: Гуайдо призвал к кардинальным мерам

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент страны, Национальную ассамблею, объявить чрезвычайное положение в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.

Он предложил сделать это на внеочередном заседании в понедельник, 11 марта, вечером, передает DW. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжает утверждать, что отключение электричества – результат хакерских атак из США.

Он добавил, что его правительство работает над восстановлением стабильного снабжения.

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Венесуэла погрузилась в смертельный мрак: Гуайдо призвал к кардинальным мерам

Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о том, что понедельник, 11 марта, объявлен в стране дополнительным выходным из-за отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным оппозиции, в Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Везде куда приходят подстилки пиндосов, страна опускается во мрак... Посмотрите на концлагерь бандпр "урина")))
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