Венесуэла погрузилась в смертельный мрак: Гуайдо призвал к кардинальным мерам

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент страны, Национальную ассамблею, объявить чрезвычайное положение в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.

Он предложил сделать это на внеочередном заседании в понедельник, 11 марта, вечером, передает DW. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжает утверждать, что отключение электричества – результат хакерских атак из США.

Он добавил, что его правительство работает над восстановлением стабильного снабжения.

Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о том, что понедельник, 11 марта, объявлен в стране дополнительным выходным из-за отключения электроэнергии.

el Gob Bolivariano decidió la suspensión de clases y actividades laborales mañana lunes 11 de marzo, para derrotar todas y todos, con la fuerza de la verdad y la vida, el brutal ataque terrorista contra el pueblo. Juntos seremos victoriosos — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 10 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным оппозиции, в Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.

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