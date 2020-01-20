Тризуб приравняли к свастике: Великобритания сделала официальное заявление о международном скандале

После скандала с внесением тризуба в руководство по противодействию экстремизму Великобритания заявила, что глубоко уважает официальные символы украинской государственности.

Соответствующее заявление представителя британского правительства в понедельник, 20 января, было опубликовано на Facebook-странице посольства страны в Киеве.

"Мы признаем, что тризуб как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", – подчеркивается в тексте.

Иллюстрация. Британия попала в скандал с украинским тризубом Ведомости-Украина

Также Британия заявила, что "осознает и сожалеет из-за обиды", причиненной появлением украинского тризуба в полицейском пособии.

"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", – пояснило посольство.

Представитель правительства Великобритании подытожил, что страна остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В руководстве по противодействию экстремизму, подготовленном полицией Великобритании, в разделе знаков и символов праворадикальных групп размещен национальный герб Украины.

Тату с гербом подали под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом со свастикой и другой нацистской символикой. Также в справочнике содержится эмблема полка "Азов".

Посольство Украины в Британии потребовало официальных извинений и удаления изображения.

Фанаты России бурно отреагировали на новость. Некоторые использовали скандал с украинским национальным гербом для дискредитации страны и пропагандистских целей.

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