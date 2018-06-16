Вел себя по-хамски: Трамп оскорбил коллег на саммите G7

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде нахамил половине участников.

Так, он несколько раз подряд назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей", а президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявил, что "все террористы — в Париже", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, Трамп прилюдно обвинил Юнкера в "убийстве" за штрафы, которые ЕС наложил на американских производителей.

Говоря об угрозе экстремизма, американский лидер вдруг уточнил, что Макрон "знаком с ситуацией не понаслышке".

Досталось и премьеру Японии Синдзо Абэ. Обсуждая миграционный кризис в Европе Трамп заявил, что для Токио эта проблема неактуальна, однако он может послать 25 миллионов мексиканцев, "и ты очень скоро лишишься своего поста".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп отказался подписывать коммюнике по итогам саммита G7.