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"Важно для Америки": в Госдепе подтвердили дату следующей встречи Трампа и Путина

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Следующая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет осенью текущего года.

"Я очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью", - заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, передает "Интерфакс".

"Если эта встреча состоится в Вашингтоне, я думаю, что это все к лучшему. Эти обсуждения чрезвычайно важны для решения проблем, которые стоят перед нашими странами. Это имеет огромное значение", - сказал он.

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По его словам, диалог двух президентов отвечает интересам американцев.

"Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Трамп и президент Путин продолжили диалог", - сказал глава Госдепа.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля. Представители США остались недовольны главой Белого дома. Его называли "имуществом" президента РФ и критиковали позицию на пресс-конференции.

19 июля Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы и ситуацию в Украине. Глава Белого дома пригласил президента РФ посетить Вашингтон осенью.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Майк ПомпеоДональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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van Dijk Max
van Dijk Max
чет пороха никто не приглашает , все сам прется , к чему бы ето ?/ ....ясень пень к пэрэмохе епта.
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