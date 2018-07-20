"Важно для Америки": в Госдепе подтвердили дату следующей встречи Трампа и Путина

Следующая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет осенью текущего года.

"Я очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью", - заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, передает "Интерфакс".

"Если эта встреча состоится в Вашингтоне, я думаю, что это все к лучшему. Эти обсуждения чрезвычайно важны для решения проблем, которые стоят перед нашими странами. Это имеет огромное значение", - сказал он.

По его словам, диалог двух президентов отвечает интересам американцев.

"Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Трамп и президент Путин продолжили диалог", - сказал глава Госдепа.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля. Представители США остались недовольны главой Белого дома. Его называли "имуществом" президента РФ и критиковали позицию на пресс-конференции.

19 июля Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы и ситуацию в Украине. Глава Белого дома пригласил президента РФ посетить Вашингтон осенью.