Мир празднует Рождество: онлайн-трансляция литургии Папы Римского из Ватикана

В Ватикане вечером во вторник, 24 декабря, началась праздничная литургия по случаю католического Рождества Христова под руководством Папы Римского Франциска.

Службу устроили в Базилике святого Петра. Началась литургия в 22:25. Окончание же запланировано на 2 часа ночи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Ватикане уже показали, как Папа Римский получил поздравления с предстоящим праздником от Римской курии – высшего органа исполнительной власти, который помогает Франциску.

Онлайн-трансляция

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

В Ватикане начали празднование Рождества

Отметим, 25 декабря в 12:55 прозвучит Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и всего мира (Urbi et Orbi) Папы Франциска с площади святого Петра в Риме, которое Папа традиционно произнесет более чем на 50 языках.

Ватикан празднует Рождество: онлайн-трансляция литургии gcshelp.org

Как празднует Рождество в мире

Много паломников собрались вечером 24 декабря и в расположенном на западном берегу реки Иордан городе Вифлеем. Тысячи христиан встретили традиционную торжественную процессию из Иерусалима, которую возглавил латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Десятикилометровый путь между городами процессия преодолела автоколонной через израильский контрольно-пропускной пункт.

Ожидается, что в ночной мессе в церкви Святой Екатерины рядом с Храмом Рождества Христова, которую отслужит Пиццабалла, примет участие лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Паломники съехались в Вифлеем

Паломники съехались в Вифлеем

Празднование в Индонезии

Празднование в Индонезии

Празднование в Индонезии

Празднование в Индонезии

Празднование в Индонезии

Празднование в Индонезии

Празднование в Индонезии

Празднование в Индонезии

Месса в Стамбуле

Месса в Стамбуле

Месса в Стамбуле

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в канун католического Рождества.

OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с праздником и советы касательно подарков. Также узнайте самые известные традиции и способы гадания на Рождество.

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