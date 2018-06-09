Валят клубы дыма: в России новое ЧП в торговом центре. Первое видео

В российском городе Ломоносов Ленинградской области загорелся торговый развлекательный комплекс "Меншиков Холл".

Из здания валит густой дым, который подымается над городом. Соответствующее видео опубликовали очевидцы происшествия, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

На данный момент выясняется причина пожара. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

По данным "5 канала", в ТРК загорелась кровля. Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров, после чего увеличилась до 300 кв. метров.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара могли стали ремонтные работы в кровле. Ранг сложности повышен до третьего из пяти уровней.

Отмечается, что общая площадь торгового центра составляет четыре тыс. квадратных метров. Есть угроза распространения. Здание входит в список объектов культурного наследия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в российском Кемерово в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, в числе которых 41 ребенок.

1 июня в Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали восемь детей. Несколько дней спустя, в Казани загорелся торговый центр "Порт" до момента открытия.