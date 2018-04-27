В закрытом городе России уничтожают лаборатории, где мог создаваться "Новичок"

Филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах Саратовской области сносит свои корпуса.

Там могли создавать нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом рассказал глава закрытого административно-территориального образования Шиханы Андрей Татаринов, передает РИА "Новости".

"ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства", – заявил Татаринов.

Отмечается, что в институте работают 200 жителей города. Здания сносят, потому что ранее в нем работали с ядовитыми веществами. Саму территорию можно использовать для развития новых производств.

"Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — добавил Татаринов.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 квітня 2018 р.

Государственный институт технологии органического синтеза с опытным заводом, разрабатывавшим советское химоружие, был создан в 1961 году. В 2008 году его ликвидировали. При этом остались 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России с полигоном, бригада радиационной, химической и биологической защиты и полк засечки и разведки ядерных взрывов. Шиханы является закрытым городом.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Татаринов заявил, что намерен запатентовать бренд "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии.