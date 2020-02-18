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18 февраля • обновлено в 13:47
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В Южной Корее грузовик с химикатами взорвался после ДТП в тоннеле: много жертв. Фото и видео

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В Южной Корее 18 февраля произошли сразу две масштабные аварии в тоннеле скоростного шоссе, в результате которых погибли три человека и еще 43 пострадали.

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на полицию и пожарных (чтобы посмотреть фото и видео ЧП, доскролльте страницу до конца).

Так, первое ДТП произошло в 12:23 по местному времени на трассе, которая соединяет город Сунчхон в провинции Чолла-Намдо и уезд Ванчжу в провинции Чолла-Пукто. Автоцистерна с 18 тоннами азотной кислоты перевернулась в туннеле, что повлекло столкновение еще примерно 30 авто. При этом груз цистерны разлился и моментально загорелся.

В Южной Кореи в тоннеле взорвался грузовик с химикатами

В Южной Кореи в тоннеле взорвался грузовик с химикатами

Причина происшествия пока не установлена, но предполагается, что фуру и другие автомобили могло занести на покрытой льдом и снегом дороге.

"Мы до сих пор не можем установить точную причину аварии, но дорога вблизи была гораздо более скользкой, чем обычно из-за сильного снегопада, который начался рано утром", – отметили правоохранители.

В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом

В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом

Скриншот с видео

Также в полиции добавили, что второе ДТП произошла всего в нескольких сотнях метров от места первого столкновения и почти в то же время. Поэтому было решено полностью перекрыть туннели.

В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом

В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом

hg-times.com

Раненых госпитализировали в близлежащие больницы. Сообщается, что по меньшей мере шесть из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Из-за аварии было решено полностью перекрыть туннели

Из-за аварии было решено полностью перекрыть туннели

Скриншот с видео

Также отмечается, что на территории вблизи мест ДТП выпало около 5,9 сантиметра снега.

В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом

В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом

img0.yna.co.kr

Как сообщал OBOZREVATEL, под Баку (Азербайджан) утром во вторник, 18 февраля, вспыхнул сильный пожар в крупнейшем торговом центре "Садарак".

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Автор
Дина Баронова
Место
Южная Корея
Тег
авария
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