В Южной Корее грузовик с химикатами взорвался после ДТП в тоннеле: много жертв. Фото и видео

В Южной Корее 18 февраля произошли сразу две масштабные аварии в тоннеле скоростного шоссе, в результате которых погибли три человека и еще 43 пострадали.
Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на полицию и пожарных (чтобы посмотреть фото и видео ЧП, доскролльте страницу до конца).
Так, первое ДТП произошло в 12:23 по местному времени на трассе, которая соединяет город Сунчхон в провинции Чолла-Намдо и уезд Ванчжу в провинции Чолла-Пукто. Автоцистерна с 18 тоннами азотной кислоты перевернулась в туннеле, что повлекло столкновение еще примерно 30 авто. При этом груз цистерны разлился и моментально загорелся.
В Южной Кореи в тоннеле взорвался грузовик с химикатами
Причина происшествия пока не установлена, но предполагается, что фуру и другие автомобили могло занести на покрытой льдом и снегом дороге.
"Мы до сих пор не можем установить точную причину аварии, но дорога вблизи была гораздо более скользкой, чем обычно из-за сильного снегопада, который начался рано утром", – отметили правоохранители.
В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом
Скриншот с видео
Также в полиции добавили, что второе ДТП произошла всего в нескольких сотнях метров от места первого столкновения и почти в то же время. Поэтому было решено полностью перекрыть туннели.
В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом
hg-times.com
Раненых госпитализировали в близлежащие больницы. Сообщается, что по меньшей мере шесть из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Из-за аварии было решено полностью перекрыть туннели
Скриншот с видео
Также отмечается, что на территории вблизи мест ДТП выпало около 5,9 сантиметра снега.
В Южной Корее в тоннеле взорвалась фура с азотом
img0.yna.co.kr
Как сообщал OBOZREVATEL, под Баку (Азербайджан) утром во вторник, 18 февраля, вспыхнул сильный пожар в крупнейшем торговом центре "Садарак".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram