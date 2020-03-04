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4 марта • обновлено в 08:13
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В Южной Корее взорвался химзавод: 31 раненый. Фото и видео

2.5т
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В Южной Корее при пожаре и взрыве на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан пострадал минимум 31 человек.

Об этом в среду, 4 марта, сообщает канал YTN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пожар начался на участке перегонки нефти ночью — около 03:00 по местному времени. 38 пожарных ликвидировали огонь на протяжении 2 часов.

В Южной Корее взорвался химзавод

В Южной Корее взорвался химзавод

m.joongdo.co.kr

Двое из 31 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, о погибших информации не поступало. Опасности утечки опасных химикатов нет.

В Южной Корее взорвался химзавод

В Южной Корее взорвался химзавод

m.joongdo.co.kr

Местные власти заявили, что ситуация полностью под контролем. Представитель Lotte Chemical сказал, что компания изучает причину аварии и точный ущерб. Компания прекратила работу 7 из своих 10 объектов на заводе.

В Южной Корее взорвался химзавод

В Южной Корее взорвался химзавод

m.joongdo.co.kr

В Южной Корее взорвался химзавод

В Южной Корее взорвался химзавод

m.joongdo.co.kr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Барселоной в Испании загорелся химический завод, в результате чего эвакуировали сразу несколько населенных пунктов.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Южная Корея
Теги
пожар взрыв
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