В Южной Корее при пожаре и взрыве на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан пострадал минимум 31 человек.

Об этом в среду, 4 марта, сообщает канал YTN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пожар начался на участке перегонки нефти ночью — около 03:00 по местному времени. 38 пожарных ликвидировали огонь на протяжении 2 часов.

В Южной Корее взорвался химзавод m.joongdo.co.kr

Двое из 31 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, о погибших информации не поступало. Опасности утечки опасных химикатов нет.

В Южной Корее взорвался химзавод m.joongdo.co.kr

Местные власти заявили, что ситуация полностью под контролем. Представитель Lotte Chemical сказал, что компания изучает причину аварии и точный ущерб. Компания прекратила работу 7 из своих 10 объектов на заводе.

В Южной Корее взорвался химзавод m.joongdo.co.kr

В Южной Корее взорвался химзавод m.joongdo.co.kr

В результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан пострадал по меньшей мере 31 человек:https://t.co/lxsLGMcHCl pic.twitter.com/VdmEYFC2MI — LIFE.ru (@lifenews_ru) March 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Барселоной в Испании загорелся химический завод, в результате чего эвакуировали сразу несколько населенных пунктов.

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