В Японии самолет загорелся в воздухе: детали ЧП

После пожара в одном из двигателей в Японии экстренно сел пассажирский Boeing 767. На его борту находилось 278 человек.

ЧП произошло утром 19 декабря с самолетом рейса 246 авиакомпании ANA (All Nippon Airways). Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По его данным, лайнер вылетел из Фукуоки в Токио, где должен был приземлиться в столичном аэропорту Ханэда. Однако через некоторое время в его правом двигателе начался пожар.

Boeing 767 вынужденно сел в Японии из-за возгорания двигателя mikroskop.net.ua

Экипаж принял решение срочно вернуться и запросил аварийной посадки в Фукуоке. Она прошла удачно, на борту никто не пострадал.

Тем временем авиакомпания и местные власти уже начали расследование по выяснению причин инцидента.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря во время наземного обслуживания в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом был поврежден самолет Boeing 767-300 UR-GEA. Из-за этого авиакомпании МАУ пришлось осуществить ротацию воздушных судов и изменить расписание полетов.

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