В Японии подожгли знаменитую студию аниме: 10 погибших, десятки раненых. Первые фото и видео

По меньшей мере 10 человек погибли и около 40 получили ранения в результате поджога на знаменитой анимационной студии в Киото, Япония.

Местные СМИ сообщили, что неизвестный в четверг ворвался в студию Kyoto Animation Co и бросил неопознанную жидкость, начав пожар, пишет ВВС.

Подозреваемый, которого не назвали, был задержан и доставлен в больницу с травмами.

"Мужчина бросил жидкость и поджег ее", — заявил агентству AFP представитель полиции префектуры Киото. Никаких других подробностей о подозреваемом или возможных мотивах не сообщалось.

Огонь вспыхнул в трехэтажном здании утром, свидетели сказали, что слышали серию взрывов, а потом видели, как раненых уносили в одеялах.

"Человек с опаленными волосами лежал, и на нем были кровавые следы", — рассказала 59-летняя женщина, живущая неподалеку, информационному агентству Kyodo.

Другой свидетель сказал, что видел "красное пламя".

Kyoto Animation, известная как KyoAni, выпускает популярные анимационные шоу, в том числе K-On и "Меланхолия Харухи Судзумии".

Some sick fuck used gasoline to light the Kyoto Animation studio on fire, killing some and injuring many.

How any human person could do something so horrific is beyond me.

My condolences to all those hard-working employees and their families who were affected in this tragedy. https://t.co/TfTJKY4O5e