В Венеции круизный лайнер протаранил судно с пассажирами: детали и фото

В Венеции круизный лайнер протаранил прогулочный катер, на борту которого находилось более ста пассажиров. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщает газета La Repubblica, круизный лайнер MSC Opera утром 2 июня следовал на буксире по каналу Джудекка, но внезапно он потерял управление и столкнулся с прогулочным судном River Countess, на борту которого находилось 130 человек. Инцидент произошел рядом с пристанью Сан-Базилио.

В результате на борту прогулочного катера четыре человека получили травмы. На круизном лайнере пострадал один человек. На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, судно стало неуправляемым из-за отключения электроэнергии. Буксиры, которые сопровождали его, не смогли предотвратить столкновение.

repubblica.it

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repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в столице Венгрии Будапеште на реке Дунай затонул катер, на борту которого находились 32 человека. Во время прогулки в катер врезалось другое судно. В результате семь человек погибли. За штурвалом речного теплохода, который потопил катер, находился гражданин Украины.

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