|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Венесуэле заподозрили Россию в "краже" 20 т золота: в Кремле ответили

2.6тЧитать материал на украинском

В Венесуэлу из Российской Федерации прибыл самолет, чтобы вывезти из центробанка страны 20 тонн золота.

Об этом сообщил депутат национальной ассамблеи Хосе Герра на странице парламента Венесуэлы в Twitter.

"Мы получили информацию от чиновников центрального банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от банка подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (главы центробанка. — Ред.), это золото венесуэльского народа", — заявил Герра.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения Хосе Герра в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота.

Иллюстрация

Иллюстрация

Garant-torg

Новости
Смена власти в Венесуэле: сколько осталось Мадуро

"Нет такой информации", — сказал он, назвав это "уткой", передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Россия уже заявляла о своей готовности помогать в урегулировании ситуации в Венесуэле.

"Россия готова способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны, — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства. — И Россия категорически против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы каких-либо третьих стран".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас слетал самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами. Это чартерный рейс компании Nordwind Airlines, которая раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Дмитрий Песков
Место
Венесуэла
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
52
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Отлично,самолет перехватить в воздухе,посадить и посмотреть что там.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семенов Александр
Семенов Александр
двадцать тонн золота где то около миллиарда долларов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Свiдомые, вы себе представляете себе, что такое 20 тонн золота ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Воронов Евгений, ты себе представляешь себе, что такое 20 тонн золота ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Воронов Евгений, ты себе представляешь себе, что такое 20 тонн золота ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги