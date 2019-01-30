В Венесуэле заподозрили Россию в "краже" 20 т золота: в Кремле ответили

В Венесуэлу из Российской Федерации прибыл самолет, чтобы вывезти из центробанка страны 20 тонн золота.

Об этом сообщил депутат национальной ассамблеи Хосе Герра на странице парламента Венесуэлы в Twitter.

"Мы получили информацию от чиновников центрального банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от банка подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (главы центробанка. — Ред.), это золото венесуэльского народа", — заявил Герра.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения Хосе Герра в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота.

Иллюстрация Garant-torg

"Нет такой информации", — сказал он, назвав это "уткой", передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Россия уже заявляла о своей готовности помогать в урегулировании ситуации в Венесуэле.

"Россия готова способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны, — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства. — И Россия категорически против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы каких-либо третьих стран".

.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 29 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас слетал самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами. Это чартерный рейс компании Nordwind Airlines, которая раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

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