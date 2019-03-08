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В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей: фото и видео

16.3тЧитать материал на украинском

Практически вся территория Венесуэлы осталась обесточенной 8 марта из-за неполадок на крупнейшей гидроэлектростанции "Гури".

По данным Еuronews, из-за масштабного блэкаута в стране позакрывали школы, детские сады приостановили рабочий день, но хуже всего пришлось больницам, где в отделениях интенсивной терапии для новорожденных персонал использует ручные аппараты для искусственной вентиляции легких.

Отключение энергии зафиксировано в 22 из 23 штатов, а также в Каракасе. В соцсетях многие пишут, что на улицах пребывает хаос, люди ждут, пока восстановится подача. На дорогах образовался коллапс, ведь не работают светофоры, а в автобусы люди сталкиваются пачками.

В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей

EFE

Что примечательно, это уже не первый масштабный блэкаут в стране. С 19 ноября по 9 февраля в Венесуэле умерли 79 пациентов в больницах.

"Было зарегистрировано 79 случаев смерти, которые совпадают с часами, в которые больницы по всей стране сообщали о сбоях в электроснабжении", – сказано в отчете организации Médicos por la Salud, передает Еlcomercio.

В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей

miamiherald

При чем перебои фиксируются еженедельно, как минимум в 12 из 40 медицинских центрах страны. В ответе добавили, что сообщения о смертях и далее продолжают поступать.

По данным CNN, власти Венесуэлы уже нашли виноватых. Они обвинили антиправительственных диверсантов в массовых отключениях. Министр энергетики Луис Мотта Домингес обозвал блэкаут "войной за электричество" и актом саботажа.

В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей

CNN

"Это нападение на правительство, это нападение на людей, и есть сообщества, которые менее чем за 15 минут уже вышли, чтобы протестовать и закрыть улицы. Это было заранее запланировано", – сказал он.

По данным властей, причиной инцидента стал "саботаж на ГЭС". В сети появилась информация, что ведется восстановительная работа, некоторые районы получили электричество.

В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей

Оппозиция обвинила коррупцию и недостаточные инвестиции, причем лидер Хуан Гуайдо назвал отключение электроэнергии еще одним доказательством того, что для президента Николаса Мадуро почти настало время.

"Венесуэла знает, что свет появится с окончанием узурпации", – отметил он.

А сам лидер Венесуэлы в своем Twitter, тем временем, обвинил в отключениях "американский империализм". Зато в сети уже шутят, что Мадуро победил электричество.

В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей

Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что эта ситуация является прямым результатом некомпетентности Мадуро.

В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Если появляются трупы - значит поблизости надо искать пидоросса из чвк Вагнера.
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Витман Владимир
Витман Владимир
Хочешь блекаут в Украине? Голосуй за Порошенко.
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Витман Владимир, За гебешного сЦаря х*ла в рашке и не голосуют .Он на трон сел пожизнекнно .Как при совке .Единогласно .120% голосующих.Хааааааааааааа
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Витман Владимир, ага, без Порошенко блекаут был бы в 2014-15.
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ГДЕ ЖЕ ЧМО ПУТИН.ОН БЫ ЗАПУСТИЛ КАКИЕ ТО ГИПЕР ЗВУКОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ПРИДУРКА МАДУРО.ТАК ЧТО ЖДЕМС финала.
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