В Венесуэле из-за массового блэкаута погибли десятки людей: фото и видео

Практически вся территория Венесуэлы осталась обесточенной 8 марта из-за неполадок на крупнейшей гидроэлектростанции "Гури".

По данным Еuronews, из-за масштабного блэкаута в стране позакрывали школы, детские сады приостановили рабочий день, но хуже всего пришлось больницам, где в отделениях интенсивной терапии для новорожденных персонал использует ручные аппараты для искусственной вентиляции легких.

Отключение энергии зафиксировано в 22 из 23 штатов, а также в Каракасе. В соцсетях многие пишут, что на улицах пребывает хаос, люди ждут, пока восстановится подача. На дорогах образовался коллапс, ведь не работают светофоры, а в автобусы люди сталкиваются пачками.

Что примечательно, это уже не первый масштабный блэкаут в стране. С 19 ноября по 9 февраля в Венесуэле умерли 79 пациентов в больницах.

"Было зарегистрировано 79 случаев смерти, которые совпадают с часами, в которые больницы по всей стране сообщали о сбоях в электроснабжении", – сказано в отчете организации Médicos por la Salud, передает Еlcomercio.

При чем перебои фиксируются еженедельно, как минимум в 12 из 40 медицинских центрах страны. В ответе добавили, что сообщения о смертях и далее продолжают поступать.

По данным CNN, власти Венесуэлы уже нашли виноватых. Они обвинили антиправительственных диверсантов в массовых отключениях. Министр энергетики Луис Мотта Домингес обозвал блэкаут "войной за электричество" и актом саботажа.

El gobierno de Venezuela suspende la jornada laboral y las clases por el apagón masivo #AFP https://t.co/IT8zob4ADK pic.twitter.com/q5h3bCeiQB — Agence France-Presse (@AFPespanol) 8 березня 2019 р.

"Это нападение на правительство, это нападение на людей, и есть сообщества, которые менее чем за 15 минут уже вышли, чтобы протестовать и закрыть улицы. Это было заранее запланировано", – сказал он.

По данным властей, причиной инцидента стал "саботаж на ГЭС". В сети появилась информация, что ведется восстановительная работа, некоторые районы получили электричество.

Оппозиция обвинила коррупцию и недостаточные инвестиции, причем лидер Хуан Гуайдо назвал отключение электроэнергии еще одним доказательством того, что для президента Николаса Мадуро почти настало время.

"Венесуэла знает, что свет появится с окончанием узурпации", – отметил он.

¿Cómo se le dice a una madre que debe cocinar, a un enfermo que depende de una máquina, a un obrero que debe trabajar que estamos en un país potencia #SinLuz? — Juan Guaidó (@jguaido) 7 березня 2019 р.

А сам лидер Венесуэлы в своем Twitter, тем временем, обвинил в отключениях "американский империализм". Зато в сети уже шутят, что Мадуро победил электричество.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 березня 2019 р.

Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что эта ситуация является прямым результатом некомпетентности Мадуро.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 березня 2019 р.

If you want to understand how Communism or Socialism destroys country, watch news on #Venezuela daily.



After massive inflation (million percent or something like that), starving children... now a massive blackout.



An oil rich economy is completely spoiled by leftists. pic.twitter.com/sT7H8vk0St — Kiran Kumar S (@KiranKS) 8 березня 2019 р.

Внезапно среди бела дня почти по всей Венесуэле отключилось электричество. Блэкаут прервал работу международного аэропорта, встало метро, толпы людей не могли добраться после работы домой. Мадуро обвинил во всем "американский империализм" pic.twitter.com/dxS5R1Sswn — DW на русском (@dw_russian) 8 березня 2019 р.

Not as bad as Venezuela without power..... pic.twitter.com/J76oCZKDXk — Three Nipples and One Boob (@Three_Nipples) 8 березня 2019 р.

