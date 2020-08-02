В Великобритании арестовали экс-министра по обвинению в изнасиловании
В Лондоне задержали экс-министра, депутата парлкмента по обвинению в изнасиловании. knews.kg
В Великобритании по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестовали экс-министра строительства, депутата парламента от консервативной партии.
Об этом сообщила The Sunday Times. 51-летнего мужчину задержали в субботу, 1 августа.
Обвинения против депутата выдвинула бывшая сотрудница британского парламента, с которой он ранее встречался. По ее словам, политик совершил в ее отношении ряд преступлений сексуального характера. В заявлении потерпевшей речь идет о четырех эпизодах в 2019 году.
Политика отпустили под залог, он должен вернуться для допроса в середине августа.
Как сообщал OBOZREVATEL, немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке обвинила экс-президента Франции 94-летнего Валери Жискар д’Эстена в сексуальных домогательствах и подала на него жалобу в прокуратуру Парижа.