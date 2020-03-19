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19 марта • обновлено в 10:14
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В Ухане впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

6.3т
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В китайском городе Ухань, который стал очагом пандемии коронавируса, за сутки 18-19 марта впервые с декабря не зафиксировали ни одного случая заражения.

Нулевой показатель задокументировали и во всей провинции Хубэй, ранее считавшейся самой опасной. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Однако зарегистрировано восемь новых смертей (шесть в Ухане).

В Ухане впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Ухане впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В материковой части Китая за пределами Хубэя смертельных случаев с утра 19 марта не зафиксировали.

Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах. При этом все они, по данным медиков, были ввезены с других стран.

В Ухане впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Ухане впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В общей сложности с начала эпидемии врачи зарегистрировали в стране 80,9 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, 70,4 тыс. пациентов выздоровели.

Отметим, низкие показатели Китай демонстрирует на протяжении всего марта, тогда как в Европе число зараженных растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии тем временем за сутки обнаружили 4 207 новых больных.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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