В ночь на 28 февраля у консульства России в Стамбуле (Турция) прошли протесты против поддержки РФ правительственных сил Сирии, которые совершили смертельную атаку на турецких военных в провинции Идлиб.

Об этом сообщило агенство "Анадолу". В сети появились красноречивые видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Протестующие против действий РФ громко кричали фразы: "Россия – убийца", "Путин –убийца", "Сирия станет для России могилой", "Убийца Путин понесет наказание", "Павшие бессмертны, родина едина".

В ночь на 28 февраля у консульства России в Стамбуле (Турция) прошли протесты

Также в сети показали, как уже утром 28 февраля выглядела территория возле консульства России. Его окружили бронированными авто, железными щитами и правохранителями.

Сирия атаковала Турцию в Идлибе theguardian.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.

В сирийской провинции Идлиб 27 февраля от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам Башара Асада в Идлибе. У САА – огромные потери в технике и живой силе.

Кроме того, Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за гибели 33 солдат турецкой армии в Идлибе.

А президент России Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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