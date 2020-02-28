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28 февраля • обновлено в 14:31
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В Турции пригрозили похоронить Россию в Сирии. Видео протестов

5.4т
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В ночь на 28 февраля у консульства России в Стамбуле (Турция) прошли протесты против поддержки РФ правительственных сил Сирии, которые совершили смертельную атаку на турецких военных в провинции Идлиб.

Об этом сообщило агенство "Анадолу". В сети появились красноречивые видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Протестующие против действий РФ громко кричали фразы: "Россия – убийца", "Путин –убийца", "Сирия станет для России могилой", "Убийца Путин понесет наказание", "Павшие бессмертны, родина едина".

В ночь на 28 февраля у консульства России в Стамбуле (Турция) прошли протесты

В ночь на 28 февраля у консульства России в Стамбуле (Турция) прошли протесты

Также в сети показали, как уже утром 28 февраля выглядела территория возле консульства России. Его окружили бронированными авто, железными щитами и правохранителями.

Сирия атаковала Турцию в Идлибе

Сирия атаковала Турцию в Идлибе

theguardian.com

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Автор
Яра Дорош
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Турция
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
сколько уж раз Турция грозила России
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Вот и ещё один бывший друг угрожает России. Россияне, вы решили, что чем больше врагов, тем больше почёт и уважение в мире ?
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0
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Россиянам нужно хорошо подумать перед поездкой на отдых в Турцию! Горячий прием скорее всего им обеспечен!
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семенов Александр
семенов Александр
Кульшин Владимир, 100 придурков.грантоедов, не делают там погоды. Но ехать действительно не нужно, Пусть приезжают в Крым )))
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