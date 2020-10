Турцию и Грецию накрыли землетрясение и цунами: рухнули жилые дома. Видео

В турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,9.

Очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферхисар в Эгейском море.

В результате землетрясения разрушены жилые многоэтажки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным МВД Турции, землетрясение разрушило в Измире минимум 6 зданий. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

Structural integrity of 10’s of builds in #Izmir, #Turkey compromised. pic.twitter.com/iz6sE1Luba