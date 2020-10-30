Турцию и Грецию накрыли землетрясение и цунами: рухнули жилые дома. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
24,7 т.
Турцию и Грецию накрыли землетрясение и цунами: рухнули жилые дома. Видео

В турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,9.

Очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферхисар в Эгейском море.

В результате землетрясения разрушены жилые многоэтажки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным МВД Турции, землетрясение разрушило в Измире минимум 6 зданий. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

Twitter Ayrıntı Yayınları

Twitter Ayrıntı Yayınları
Twitter Ayrıntı Yayınları
Twitter Ayrıntı Yayınları

Землетрясение вызвало волну цунами.

На греческом острове Самос разрушена церковь Богородицы.

Церковь Богородицы на греческом острове Самос
Церковь Богородицы на греческом острове Самос
Церковь Богородицы на греческом острове Самос

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