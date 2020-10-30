Турцию и Грецию накрыли землетрясение и цунами: рухнули жилые дома. Видео
В турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,9.
Очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферхисар в Эгейском море.
В результате землетрясения разрушены жилые многоэтажки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По данным МВД Турции, землетрясение разрушило в Измире минимум 6 зданий. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.
Structural integrity of 10’s of builds in #Izmir, #Turkey compromised. pic.twitter.com/iz6sE1Luba— Aurora Intel (@AuroraIntel) October 30, 2020
İzmir’den gelen ilk görüntüler. #izmir #deprem pic.twitter.com/HpOikZnmVv— DOĞA 🌍 (@dogasokagi) October 30, 2020
Землетрясение вызвало волну цунами.
На греческом острове Самос разрушена церковь Богородицы.
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