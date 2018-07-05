В центре Москвы прогремел взрыв и загорелся жилой дом: опубликованы фото и видео

В центре Москвы произошел серьезный пожар в жилом доме, в результате чего были эвакуированы около 20 человек.

"Пожар произошел на крыше жилого дома по адресу: улица Пятницкая, 43. Эвакуировано 20 человек", - передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Пожар в центре Москвы Тихон Реус / Twitter

По данным пресс-службы МЧС Москвы, пожару присвоена вторая, повышенная категория сложности из пяти возможных.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что огонь объял несколько этажей, а площадь после полуночи распространилась до 600 кв. метров - вся крыша и верхний этаж. Кроме того, пострадали два человека.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, чтобы ликвидировать возгорание. Как сообщает "РЕН ТВ", из-за припаркованных автомобилей спасатели вынуждены были тушить огонь со стороны Новокузнецкой улицы.

Кроме того, хозяин одной из квартир рассказал, что проснулся и увидел горящую штору.

Life сообщает, что жильцы перед возгоранием услышали взрыв. По мнению очевидцев, причиной мог послужить бытовой газ.

В 00:45 пожарные локализовали огонь на площади 400 кв. м, сообщает "РИА Новости".

Информация о пострадавших официально не подтвердилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня в крупном торговом центре Москвы произошло возгорание.