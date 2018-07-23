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В Торонто неизвестный расстрелял людей в торговом центре

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В канадском городе Торонто неизвестный открыл огонь в одном из торговых центров, в результате чего один человек погиб, еще 13 получили ранения.

Как сообщает Daily Mail, очевидцы утверждают, что слышали множественные выстрелы.

Погибшей оказалась женщина-посетительница ресторана в ТЦ,

Также полиция подтвердила, что ликвидировала стрелка.

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Среди раненных есть трое детей. Один ребенок был доставлен в детский травматологический центр, а двое других были доставлены в больницу.

Личность стрелка, а также мотивы пока не известны.

Напомним в апреле в Торонто фургон протаранил толпу, в результате чего 10 человек погибли, еще 15 пострадали.

Место
КанадаТоронто
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