В Темзе обнаружили гигантского кашалота

Гигантский кашалот длиной в 15 метров был обнаружен в устье реки Темза в Великобритании. Специалисты опасаются, что млекопитающий может попасть в ловушку на илистых отмелях во время отлива.

Как сообщает Daily Mail, огромного кашалота, который обычно обитает в глубоких водах, впервые заметили в графстве Кент около 00:00 29 января. Он спокойно себе проплывал и разбрызгивал воду. Однако позже животное уже днем увидели в реке Суэйл, отделяющей остров Шеппи и материк Кент.

A giant sperm whale has been spotted in the Thames with spectators fearing the huge 50ft-long creature could get trapped if not helped immediately. pic.twitter.com/PZnr7ArGoT