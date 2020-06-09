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9 июня • обновлено в 10:45
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В телах экипажа MH17 нашли осколки российской ракеты "Бук"

1.2т
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На слушании по делу МН17 голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в телах членов экипажа малазийского Boeing было найдено 29 осколков от российской ракеты.

Один из них, похожий на бабочку, являлся частью ракеты "Бук" нового типа, сообщает РБК. Его обнаружили в теле капитана.

В телах экипажа MH17 нашли осколки российской ракеты "Бук"

В телах экипажа MH17 нашли осколки российской ракеты "Бук"

dt.ua

По словам Бергера, в кабине самолета был найден еще один обломок в форме бабочки. Это были единственные две части среди 370 осколков, найденных на месте происшествия, которые имели эту отличительную форму.

Нидерландский институт судебной экспертизы обнаружил сходство изученных осколков с российской ракетой "Бук" типа 9М38М1.

Как писал OBOZREVATEL, прокуратура Нидерландов рассматривает несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

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Тема
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Тег
Авиакатастрофа
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