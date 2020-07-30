В Техасе взорвалось газовое хранилище: на заводе вспыхнул масштабный пожар. Фото

На заводе по производству сжиженного природного газа в американском городе Монт Белвье, штат Техас, 29 июля вспыхнул масштабный пожар.

Происшествие случилось в результате взрыва хранилища газа, расположенном на предприятии Lone Star в Монт Белвье, сообщает Houston Chronicle.

На данный момент возгорание продолжают тушить. Информация о пострадавших, а также причина взрыва пока неизвестна.

На кадрах с места взрыва, размещенных в социальных сетях, видны столбы пламени, а также пожарные машины, прибывшие для тушения пожара.

Взрыв хранилища природного газа в Техасе Paul Bergen в Twitter

Взрыв хранилища природного газа в Техасе Paul Bergen в Twitter

Взрыв хранилища природного газа в Техасе Paul Bergen в Twitter

Взрыв хранилища природного газа в Техасе Paul Bergen в Twitter

Взрыв хранилища природного газа в Техасе ABC13 Houston в Twitter

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США первый в этом сезоне атлантический ураган "Ханна" ударил по побережью Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час.