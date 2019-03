В Стокгольме взорвался рейсовый автобус: фото и видео происшествия

В центре Стокгольма 10 марта взорвался и загорелся автобус, в котором на момент происшествия не было пассажиров.

По данным издания Nine news, водителя транспортного средства доставили в больницу, хотя в полиции не располагают информацией о пострадавших.

"В автобусе не было пассажиров. Я не знаю, как с водителем, но у меня нет информации о том, что кто-то получил травмы", – ответила журналистам пресс-секретарь полиции Карина Скагерлинд.

George Enis / Twitter

Правоохранители не увидели преступления в инциденте. Автобусная компания сообщает, что транспорт в этот момент находился на стоянке и должен был начать свой маршрут.

Транспортное управление Швеции предупредило, что взрыв будет иметь серьезные последствия для движения на дорогах, а ограничения анонсировали до конца выходных. В частности, автобус расположен на пересечении Тегельбакена в направлении Норртулла, что привело к закрытию двух туннелей: Кларат и Седерлед.

Crazy scene here in Stockholm, Sweden! Still trying to find out all what’s happening but I am safe and on a tour bus enjoying this beautiful city! #stockholm #SpringBreak2K19 pic.twitter.com/uBX3IA9aKC — Brooke Davis (@MissDavisUS) 10 березня 2019 р.

Stor explosion i Stockholm nyss, i närheten av regeringskvarteren(?) pic.twitter.com/uvEbw0nzYE — Oscar Lindqvist (@Skyttevan) 10 березня 2019 р.

JUST IN: A bus exploded and is burning in Stockholm. @juliamacfarlane has the developing story. https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/JuORrkukce — Good Morning America (@GMA) 10 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля 24 человека погибли и еще 50 получили ранения во время пожара, произошедшего в поезде в Каире.

