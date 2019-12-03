Госдеп США внезапно оправдали Россию и предложили расширить "нормандский формат"

В Государственном департаменте США заявили о том, что ведутся дискуссии касательно расширения "нормандского формата" и встали на защиту России.

С соответствующим заявлением во вторник, 3 декабря, на публичных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США выступил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Существуют дискуссии по поводу попыток расширить его, буду держать вас в курсе", – сказал он, не уточнив детали.

США оправдали РФ и предложили расширить "нормандский формат" РИА Новости

По словам Хэйла, исторически сложилось так, что Вашингтон не является участником этого формата. "Но мы очень, очень тесно взаимодействуем с Германией и Францией в этом отношении, мы также говорим с Соединенным Королевством. Мы в значительной степени присутствуем в этом процессе", – добавил он.

Хэйл также заверил, что новый раунд стратегического диалога США и России состоится в ближайшее время.

"Для продвижения американских интересов мы принципиально не стремимся к конфронтационным отношениям с Россией. Мы остаемся открытыми для сотрудничества с Москвой, когда оно соответствует нашим интересам и интересам наших союзников", – сообщил замсекретаря Госдепа.

Хэйл оправдал Россию в Конгрессе США

"Мы поддерживаем каналы взаимодействия с Россией по Сирии, Афганистану, Украине, Северной Корее, контролю над вооружениями, контртерроризму и другим двусторонним вопросам", – добавил он.

При этом, по данным "РИА Новости", Хэйл заявил, что в Госдепе не считают, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список из-за операции в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы поладить с Россией и призвал к диалогу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram