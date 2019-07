В США взрывом разнесло торговый центр: много пострадавших

В одном из торговых центров американского города Плантейшн (США) прогремел мощный взрыв.

Как сообщил ABC News, по данным местных властей, есть множество пострадавших. Их число и состояние не сообщается. По некоторым данным, пострадало не меньше 20 человек.

From 8th floor apartment at "One Plantation" it felt like an earthquake. pic.twitter.com/dstvmKIupq