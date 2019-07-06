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В США взрывом разнесло торговый центр: много пострадавших

8.8тЧитать материал на украинском

В одном из торговых центров американского города Плантейшн (США) прогремел мощный взрыв.

Как сообщил ABC News, по данным местных властей, есть множество пострадавших. Их число и состояние не сообщается. По некоторым данным, пострадало не меньше 20 человек.

Причины ЧП также не называются. Известно лишь, что взрыв произошел в ТЦ The Fountains в городе Плантейшн. На видео с места событий видно, что сильно повреждены и соседние здания.

Взрыв в Флориде

Взрыв в Флориде

Скрин с видео

По данным местных СМИ, взрыв произошел рядом с торговым центром Fountains. Полиция города призвала избегать территорию, где произошел инцидент. На месте работают правоохранительные органы и пожарные службы.

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Место
США
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васильевич василий
васильевич василий
Хорошая штука Калибр
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Что же происходит, наши старшие братья всираются каждый день?
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Закон Порядок
Закон Порядок
Шапиро Жeнька, так ты перевод фамилии с делал,,ШЛИМАЗЛ?
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Закон Порядок
Закон Порядок
вот она сила путинского оружия.сритесь в шаровары уже сегодня.так как завтра будет уже поздно.проснетесь а утром в 6 часов играет музыка похожая на гимн СССР.только слова другие.:);):)
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