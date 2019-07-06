В США взрывом разнесло торговый центр: много пострадавших

В одном из торговых центров американского города Плантейшн (США) прогремел мощный взрыв.

Как сообщил ABC News, по данным местных властей, есть множество пострадавших. Их число и состояние не сообщается. По некоторым данным, пострадало не меньше 20 человек.

From 8th floor apartment at "One Plantation" it felt like an earthquake. pic.twitter.com/dstvmKIupq — LABADY AUGUSTUS (@AntionLabady) 6 июля 2019 г.

Причины ЧП также не называются. Известно лишь, что взрыв произошел в ТЦ The Fountains в городе Плантейшн. На видео с места событий видно, что сильно повреждены и соседние здания.

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По данным местных СМИ, взрыв произошел рядом с торговым центром Fountains. Полиция города призвала избегать территорию, где произошел инцидент. На месте работают правоохранительные органы и пожарные службы.

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