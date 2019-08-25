В США взорвался торговый центр: подробности страшного ЧП

В городе Колумбия (штат Мэриленд, США) в воскресенье, 25 августа, произошел взрыв газа в одном из торговых центров.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, передает CNN.

Отмечается, что около 07:00 утра (14:00 по Киеву) в ТЦ прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из здания, а также с прилегающих к нему территорий.

За час после этого прогремел взрыв, часть здания, в котором находятся как офисы, так и торговые помещения, обрушилась.

Повредились и провода электропередач, из-за чего около 30 домов остались без света. После взрыва ресурсоснабжающая компания отключила газ.

По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения ТЦ, поэтому проход к нему закрыли.

На месте работали спасатели и правоохранители, по факту взрыва начато расследование.

Взрыв в американском ТЦ twitter.com/CNN

Как писал OBOZREVATEL, ранее в столице Афганистана Кабуле на свадьбе прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

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