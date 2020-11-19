В США выступили против возвращения России в G7 из-за Украины

В США проголосовали за законопроект в поддержку Украины, который должен не допустить участие России во встречах "Большoй семeрки" (G7).

Как сообщает "Голос Америки", документ, принятый палатой представителей Конгресса, запрещает использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".

В законопроекте говорится, что возвращение России возможно в том случае, когда госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Москва, "прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС, полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии и вывела свои войска и вооружения из Приднестровья".

Отметим, что после голосования в Конгрессе, законопроект должен пройти в Сенате, а потом быть подписанным президентом США.

Добавим, что по данным Reuters, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не планирует проводить саммит G7 до конца 2020 года. Издание пишет, что глава Штатов еще не принял решения о проведении встречи, так как вскоре должен передать власть избранному президенту США Джо Байдену.

При этом отмечается, что возможен онлайн формат саммита, но работа над каким-либо совместным заявлением пока не велась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии поставили категоричное условие возвращения России в G7.