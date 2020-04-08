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9 апреля • обновлено в 02:53
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В США врач решил задушить девушку за несоблюдение дистанции. Фото и видео

1.3т
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В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, врач Джон Радемейкер напал на группу девушек из-за несоблюдения дистанции, необходимой, чтобы избежать заражения коронавирусом.

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Одну из них он попытался задушить, пишет NBCNews. Соответствующие видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Врач Джон Радемейкер

Врач Джон Радемейкер

nbcnews.com

После спора о соблюдении дистанции и словесной перепалки Радемейкер направился к одной из девушек и стал ее душить.

Полиция установила личность врача, арестовала его и предъявила обвинения в четырем пунктам, в том числе за удушение первой степени.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел еще в пятницу, 3 апреля.

Пострадавшей оказалась 18-летняя латиноамериканка.

Нападение на девушек

Нападение на девушек

nbcnews.com

Во вторник, 8 апреля, Радемейкера освободили под подписку о невыезде. Он должен явиться в суд 8 мая.

Daily Mail отмечает, что мужчину уже отстранили от работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве напали на съемочную группу одного из телеканалов, которая готовила материал о соблюдении карантина заведениями питания.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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