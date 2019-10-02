В США в аэропорту разбился боевой самолет: фото и видео

В американском штате Коннектикут разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17.

Как передает ряд местных СМИ, ЧП произошло в аэропорту "Брэдли" в среду, 2 октября, около 10 утра (17 часов по Киеву).

Самолет заходил на посадку, но при попытке приземлиться врезался в здание. По предварительным данным, жертв нет, но пострадали несколько человек.

В Коннектикут разбился самолет соцсети

В Коннектикут разбился самолет соцсети

В США разбился бомбардировщик B-17 "Летающая крепость" времен Второй мировой. Самолет задел постройку и загорелся. Это произошло в аэропорту Брэдли, штат Коннектикут pic.twitter.com/kOGAo5nfhO — Лента.ру (@lentaruofficial) October 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разбился штурмовик Су-25УБ, на борту которого находились двое пилотов.

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