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2 октября • обновлено в 19:45
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В США в аэропорту разбился боевой самолет: фото и видео

1.4т Читать материал на украинском

В американском штате Коннектикут разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17.

Как передает ряд местных СМИ, ЧП произошло в аэропорту "Брэдли" в среду, 2 октября, около 10 утра (17 часов по Киеву).

Самолет заходил на посадку, но при попытке приземлиться врезался в здание. По предварительным данным, жертв нет, но пострадали несколько человек.

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В Коннектикут разбился самолет

В Коннектикут разбился самолет

соцсети

В Коннектикут разбился самолет

В Коннектикут разбился самолет

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разбился штурмовик Су-25УБ, на борту которого находились двое пилотов.

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Место
США
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
В США каждый месяц разбивается военный самолёт, а то и два. Но США могут себе это позволить, у них много самолётов ,в отличии от России, которой об этом только мечтать приходится.
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