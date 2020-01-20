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20 января • обновлено в 09:38
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В США ужесточат правила выдачи туристических виз

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Администрация президента США планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, которые приезжают в страну рожать – с целью автоматического получения американского гражданства их детьми.

Отмечается, что такой практикой в основном пользуются туристы из России и Китая. Соответствующее решение должны принять уже на этой неделе, сообщает со ссылкой на сотрудников Белого дома Аxios.

По их словам, такие меры направлены на поддержание нацбезопасности и пресечение криминальной деятельности, связанной с "родильным туризмом".

США могут ужесточить выдачу туристических виз для беременных женщин

США могут ужесточить выдачу туристических виз для беременных женщин

Так, изменения касаются виз типа B, которые выдают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями.

В частности, это предоставит сотрудникам Госдепа возможность отказать в выдаче документа, если там посчитают, что заявитель намерен получить визу с целью последующего предоставления гражданства его ребенку.

При этом утверждается, что у беременных женщин, которые на самом деле направляются в США с деловыми или туристическими целями, проблем с визами возникнуть не должно.

Как сообщал OBOZREVATEL, практически у всех, кто обращается за получением въездной визы в США, начали требовать информацию об их страницах в социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов.

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Автор
Дина Баронова
Место
США
Теги
беременность туризм
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