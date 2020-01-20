В США ужесточат правила выдачи туристических виз

Администрация президента США планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, которые приезжают в страну рожать – с целью автоматического получения американского гражданства их детьми.

Отмечается, что такой практикой в основном пользуются туристы из России и Китая. Соответствующее решение должны принять уже на этой неделе, сообщает со ссылкой на сотрудников Белого дома Аxios.

По их словам, такие меры направлены на поддержание нацбезопасности и пресечение криминальной деятельности, связанной с "родильным туризмом".

США могут ужесточить выдачу туристических виз для беременных женщин

Так, изменения касаются виз типа B, которые выдают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями.

В частности, это предоставит сотрудникам Госдепа возможность отказать в выдаче документа, если там посчитают, что заявитель намерен получить визу с целью последующего предоставления гражданства его ребенку.

При этом утверждается, что у беременных женщин, которые на самом деле направляются в США с деловыми или туристическими целями, проблем с визами возникнуть не должно.

Как сообщал OBOZREVATEL, практически у всех, кто обращается за получением въездной визы в США, начали требовать информацию об их страницах в социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов.

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