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4 апреля • обновлено в 00:29
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В США уволили капитана корабля, который забил тревогу из-за COVID-19

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В США уволен капитан авианосца "Теодор Рузвельт", который публично попросил о помощи из-за вспышки коронавируса на его корабле. Когда Бретт Крозье покидал судно, сотни моряков аплодировали ему.

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Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Facebook майор ВСУ Роман Ковалев (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

В США уволили капитана, который забил тревогу из-за COVID-19: моряки провожали его, как героя

public.navy.mil

"Капитан Крозье! Капитан Крозье!" – скандировали моряки, пока он спускался по трапу, оставляя корабль. "Вот так вы отправляете одного из самых лучших капитанов, который когда-либо был", – прокомментировал один из них.

Как пишет Reuters, Крозье написал письмо с просьбой принять более решительные меры в связи со вспышкой коронавируса на борту авианосца. Отмечается, что анализы подтвердили COVID-19 у более 100 моряков.

Капитан просил снять с корабля более 4 тысяч моряков и изолировать из, но документ попал в СМИ.

По словам исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли, Крозье "проявил недальновидность" и не проследил за тем, чтобы письмо не попало в чужие руки.

При этом уже почти 70 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием восстановить капитана в должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный медицинский советник Пекина по коронавирусу поставил под сомнение способность правительства США бороться с пандемией в условиях ожесточенной борьбы между двумя странами.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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