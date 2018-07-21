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В США согласились на новый референдум на Донбассе: озвучено единственное условие

5.1тЧитать новость на украинском

Референдум на Донбассе можно будет проводить только после вывода оттуда российских войск.

"В первую очередь речь должна идти о настоящем конце войны, о настоящем перемирии... Прекращение огня – это самое важное... России нужно вывести свои войска, свое оружие оттуда. Потом можно будет говорить о ситуации, потом можно будет говорить о каком-то референдуме", - заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире российского телеканала RTVi.

Он отметил, что на Донбассе каждый день фиксируются обстрелы и есть жертвы: "И в основном это проблема российской, кремлевской агрессии".

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Хербст также напомнил о так называемых "референдумах" на Донбассе и в Крыму весной 2014 года.

"Есть такое российское слово "показуха". Это и была показуха. Это были не настоящие референдумы с объективными наблюдателями. Они были проведены под надзором "Калашниковых", а не под надзором объективных наблюдателей", – констатировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что президент России Владимир Путин предложил американского коллеге Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки провести референдум на оккупированном Донбассе.

В России подтвердили предложение Путина Трампу по референдуму на Донбассе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отвергла идею референдума, сославшись на Минские соглашения.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Джон Хербст
Место
США
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Козлорылые опять отсосали.
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andrei
andrei
UaDonetsk Umka, Ты совсем дебил? Отсосали в очередной раз хохлоиды:-) Ты че, правда считаешь, что слова БЫВШЕГО дипломата чтот-о значат???
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Графский Степан
Графский Степан
И это уже хорошо. Теперь осталось убедить , что российских войск там нет)))
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andrei
andrei
Махал Махалыч, Тебе, пидарок и смотреть кроме Поросенко-ТВ нечего. Вам же все поотключали:-)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Графский Степан, ты себя, "стекломойный наркоман", собрался в этом убеждать? Посмотри свой тИливИзер, уебок. Сразу убедишься )))
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