В США согласились на новый референдум на Донбассе: озвучено единственное условие

Референдум на Донбассе можно будет проводить только после вывода оттуда российских войск.

"В первую очередь речь должна идти о настоящем конце войны, о настоящем перемирии... Прекращение огня – это самое важное... России нужно вывести свои войска, свое оружие оттуда. Потом можно будет говорить о ситуации, потом можно будет говорить о каком-то референдуме", - заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире российского телеканала RTVi.

Он отметил, что на Донбассе каждый день фиксируются обстрелы и есть жертвы: "И в основном это проблема российской, кремлевской агрессии".

Хербст также напомнил о так называемых "референдумах" на Донбассе и в Крыму весной 2014 года.

"Есть такое российское слово "показуха". Это и была показуха. Это были не настоящие референдумы с объективными наблюдателями. Они были проведены под надзором "Калашниковых", а не под надзором объективных наблюдателей", – констатировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что президент России Владимир Путин предложил американского коллеге Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки провести референдум на оккупированном Донбассе.

В России подтвердили предложение Путина Трампу по референдуму на Донбассе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отвергла идею референдума, сославшись на Минские соглашения.