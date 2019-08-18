Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США самолет рухнул на жилой дом: есть жертвы

386

В США один человек погиб и один получили ранения в результате крушения легкомоторного самолета в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.

Так, лайнер Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл. Один из трех человек в самолете умер. Мужчина, который был в доме, пропал без вести, а женщина в доме тяжело травмирована, передает NBC.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта округа Ориндж, после дозаправки летел в Фармингдейл.

Новости
Стадион устроил овации экипажу, посадившему самолет на кукурузное поле в Подмосковье

В США самолет рухнул на жилой дом

В США самолет рухнул на жилой дом

Spectrum News Albany

В доме в момент столкновения находилась также еще одна женщина, но она не пострадала.

В США самолет рухнул на жилой дом: есть жертвы

NBC

В США самолет рухнул на жилой дом: есть жертвы

Spectrum News Albany

Как сообщал OBOZREVATEL, в России самолет L410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии", который летел в Николаевск-на-Амуре, экстренно вернулся в Хабаровский аэропорт из-за ЧП.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
США Нью-Йорк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём радостных комментариев от скакунов...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюли !!!!Начинайте уже скулить..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...