В США самолет рухнул на жилой дом: есть жертвы

В США один человек погиб и один получили ранения в результате крушения легкомоторного самолета в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.

Так, лайнер Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл. Один из трех человек в самолете умер. Мужчина, который был в доме, пропал без вести, а женщина в доме тяжело травмирована, передает NBC.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта округа Ориндж, после дозаправки летел в Фармингдейл.

В США самолет рухнул на жилой дом Spectrum News Albany

В доме в момент столкновения находилась также еще одна женщина, но она не пострадала.

NBC

Spectrum News Albany

Just arrived on scene and spoke with a neighbor who tried to rescue people in the home that was hit by the plane. These are the photos of the plane protruding from house. pic.twitter.com/jJ4SpYpe33 — Mercedes Williams (@MercedesTVnews) 17 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России самолет L410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии", который летел в Николаевск-на-Амуре, экстренно вернулся в Хабаровский аэропорт из-за ЧП.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!