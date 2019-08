В США самолет рухнул на жилой дом: есть жертвы

В США один человек погиб и один получили ранения в результате крушения легкомоторного самолета в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.

Так, лайнер Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл. Один из трех человек в самолете умер. Мужчина, который был в доме, пропал без вести, а женщина в доме тяжело травмирована, передает NBC.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта округа Ориндж, после дозаправки летел в Фармингдейл.

В доме в момент столкновения находилась также еще одна женщина, но она не пострадала.

Just arrived on scene and spoke with a neighbor who tried to rescue people in the home that was hit by the plane. These are the photos of the plane protruding from house. pic.twitter.com/jJ4SpYpe33