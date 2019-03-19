В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

В США из-за наводнения затопило военную базу "Оффат" в штате Небраска, где находятся американские "самолеты судного дня".

Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом Военно-воздушных сил США полковник Майкл Манион в Facebook. Вода начала прибывать 15 марта. За три дня базу затопило почти на треть.

Наводнение повредило 30 зданий из двухсот, под водой находится километр взлетно-посадочной полосы. Уровень воды поднялся из-за рекордного снегопада и снижения давления воздуха.

Самолет "Судного дня" США

В "Оффате" располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Там находятся самолеты Boeing E-4B Nightwatch ("судного дня").

Их всего четыре на вооружении ВВС США, один из них всегда должен быть готов к вылету в течение нескольких минут.

Facebook Майкла Маниона

Facebook Майкла Маниона

Facebook Майкла Маниона

Facebook Майкла Маниона

Facebook Майкла Маниона

Facebook Майкла Маниона

Facebook Майкла Маниона

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" (называют оружием "Судного дня") несет опасность для самой РФ, так как его собираются протестировать в "практическом варианте".

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