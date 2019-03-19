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В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

1.8тЧитать материал на украинском

В США из-за наводнения затопило военную базу "Оффат" в штате Небраска, где находятся американские "самолеты судного дня".

Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом Военно-воздушных сил США полковник Майкл Манион в Facebook. Вода начала прибывать 15 марта. За три дня базу затопило почти на треть.

Наводнение повредило 30 зданий из двухсот, под водой находится километр взлетно-посадочной полосы. Уровень воды поднялся из-за рекордного снегопада и снижения давления воздуха.

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Самолет "Судного дня" США

Самолет "Судного дня" США

В "Оффате" располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Там находятся самолеты Boeing E-4B Nightwatch ("судного дня").

Их всего четыре на вооружении ВВС США, один из них всегда должен быть готов к вылету в течение нескольких минут.

В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

Facebook Майкла Маниона

В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

Facebook Майкла Маниона

В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

Facebook Майкла Маниона

В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

Facebook Майкла Маниона

В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

Facebook Майкла Маниона

В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

Facebook Майкла Маниона

В США произошло ЧП на базе с самолетами "Судного дня": что известно

Facebook Майкла Маниона

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" (называют оружием "Судного дня") несет опасность для самой РФ, так как его собираются протестировать в "практическом варианте".

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Место
США
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