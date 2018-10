В США произошла стрельба в синагоге: есть жертвы

В американском городе Питтсбург неизвестный с оружием захватил местную синагогу "Древо жизни".

По информации местных СМИ, мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 8 человек, несколько людей получили ранения.

Стрелок, по предварительной информации вооруженный автоматом АК-47, вошёл в здание в районе 10 утра по местному времени и открыл огонь по присутствующим в здании. Позже произошла перестрелка между преступником и прибывшими на вызов полицейскими.

По имеющимся данным, трое полицейских были убиты. Мужчина забаррикадировался в здании.

Информация о пострадавших уточняется, СМИ сообщают о 4 раненых. Городские власти призвали жителей не выходить из дома.

Позже полиция сообщила, что подозреваемый был задержан. Стрелок сдался правоохранителям сам. Им оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

По словам очевидцев, мужчина выкрикивал: "Эти евреи должны умереть... Они все должны умереть... Я не хочу, чтобы кто-либо из них жил".

