В США произошла стрельба в школе: есть раненые

В американском штате Мэриленд утром 20 марта произошла стрельба в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри.

На место происшествия прибыли полиция и ФБР, которые оцепили здание школы.

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию об "инциденте", и попросил родителей не приводить детей на занятия. При этом власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Позже шериф Тим Кэмерон заявил, что всего пострадали три человека, которые были госпитализированы, передает "РИА Новости".

"Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадавших", – сказал шериф.

По его словам, злоумышленник находится в больнице в критическом состоянии.

"Стрелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", – сказал он.

По информации СМИ, стрелком оказался учеником данной школы.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students