В США приоткрыли тайну нового ядерного оружия: россияне запаниковали

Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) США в настоящее время готовится разработать два новых вида ядерных боезаряда морского базирования.

Об этом рассказал бывший глава НУЯБ Фрэнк Клотц в интервью изданию DefenseNews, передает "Лента.ру".

В новой ядерной доктрине говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клотц отказался комментировать эти сведения, но заявил, что его ведомство работает в усиленном режиме.

Он заметил, что раньше НУЯБ никогда не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения. Сейчас же таких проектов — четыре. В частности, серьезная модернизация ждет бомбу для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.

Эта новость вызвала оживление среди российских пользователей. Они оставили под данной публикацией на российском ресурсе множество оскорбительных комментариев. "Америка хочет уничтожить россиян", - пишут они.

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