УкрEngРус
ПолитикаЭкономика

В США приоткрыли тайну нового ядерного оружия: россияне запаниковали

7.6тЧитать новость на украинском

Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) США в настоящее время готовится разработать два новых вида ядерных боезаряда морского базирования.

Об этом рассказал бывший глава НУЯБ Фрэнк Клотц в интервью изданию DefenseNews, передает "Лента.ру".

В новой ядерной доктрине говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клотц отказался комментировать эти сведения, но заявил, что его ведомство работает в усиленном режиме.

Новости
Откажется от обещания: разведка США спрогнозировала Путину жесткий год

Он заметил, что раньше НУЯБ никогда не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения. Сейчас же таких проектов — четыре. В частности, серьезная модернизация ждет бомбу для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.

Эта новость вызвала оживление среди российских пользователей. Они оставили под данной публикацией на российском ресурсе множество оскорбительных комментариев. "Америка хочет уничтожить россиян", - пишут они.

Новости
В США умерла героиня легендарного пропагандистского плаката

Как сообщал "Обозреватель", федеральная служба войск Национальной гвардии России в 2018 году планирует закупить новые снайперские винтовки "Точность" и системы нелетального акустического воздействия "Шепот".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости