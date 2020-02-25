В США под Пентагоном готовили теракт: подрывника поймали "на горячем"

В понедельник, 25 февраля, возле здания Пентагона в Вашингтоне в США 19-летний юноша пытался подорвать себя вместе с чужим автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Штатов. Злоумышленника задержали.

Отмечается, что подозрительного молодого человека заметил полицейский. Когда он подошел ближе, увидел, что парень поджигал у бензобака кусок ткани и тот признался, что собирается "взорвать этот автомобиль и себя". После этого подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.

В США под Пентагоном парень хотел взорвать авто squir.com

Имя подозреваемого – Мэттью Ричардсон, он родом из штата Арканзас. По предварительным данным, парень хотел сжечь автомобиль, принадлежащий одному из сотрудников оборонного ведомства. Владелец и злоумышленник между собой знакомы не были.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в злонамеренной попытке повредить и уничтожить автомобиль с помощью огня. Если американца признают виновным, ему грозит минимум пять лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Флориде (США) внедорожник пытался прорваться в резиденцию американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Сотрудники полиции отрыли огонь по нарушителю.

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