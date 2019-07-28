В США отец оставил годовалых близнецов в авто на жаре: малыши погибли

В США в штате Рокленд отец двух годовалых близнецов оставил их на восемь часов в автомобиле на сильной жаре. Оба ребенка умерли.

39-летний социальный работник Хуан Родригес был арестован по подозрению в убийстве по неосторожности, но его отпустили под залог, пишет CNN.

Сам Родригес заявил, что не знал, что в его авто находятся дети. По его словам, он был уверен, что высадил их в детском саду перед работой.

Феликс и Луна NY Post

Близнецов Феникса и Луну он обнаружил только когда открыл машину, чтобы ехать с работы домой. Они уже были мертвы.

Отец и малыши NY Post

Сообщается также, что температура внутри авто была примерно +42 градуса Цельсия. Знакомые семьи Родригеса характеризуют его как доброго и внимательного отца, который часто проводил время с близнецами.

Они также сообщили, что мужчина уделял детям больше внимания, чем мать. После выпуска Родригеса под залог некоторые встречали его с аплодисментами.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Европу накрыла аномальная жара, которая привела к нескольким смертельным случаям.

Во Франции был побит температурный рекорд: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до 44,3 градусов.

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