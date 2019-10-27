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27 октября • обновлено в 10:29
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В США объявили об убийстве главаря ИГИЛ: появились эксклюзивные детали

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Военнослужащие США в Сирии провели спецоперацию, в результате которой лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным журналистов, самопровозглашенный "халиф" подорвал себя поясом смертника в Идлибе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Абу Бакр аль-Багдади

Абу Бакр аль-Багдади

www.kavkazr.com

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В Пентагоне информацию пока не подтвердили. При этом в Белом Доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сегодня, 27 октября, сделает "важное заявление".

"Самое занятное во всей истории с Багдади заключается в том, что его дом находился менее чем в 10 км от турецкой границы. Чем-то напоминает историю с проживанием Осамы бен Ладена рядом с пакистанской военной базой", – сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Геолокация дома, где жил Абу Бакр аль-Багдади

Геолокация дома, где жил Абу Бакр аль-Багдади

Дом, где жил Абу Бакр аль-Багдади

Дом, где жил Абу Бакр аль-Багдади

Отметим, что издание Newsweek со ссылкой на представителей Министерства обороны США и Белого дома сообщило, что американские военнослужащие в Сирии провели спецоперацию, в результате которой Абу Бакр аль-Багдади был убит. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин также предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции в Сирии.

"Похоже, это связано с рейдом в северном Идлибе, Сирия, где силы возглавляемой США коалиции, преследовали особо важную террористическую цель. Пока нет подтверждения, но ходят слухи, что это может быть Багдади", — написал Рогин в Twitter.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Дональд Трамп 23 октября, озвучил свою позицию по поводу военных действий Турции в Сирии и заявил, что Турция пообещала на постоянной основе прекратить огонь.

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Персона
Дональд Трамп
Место
Сирия
Тег
ИГИЛ
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Как? Опять убили?! Не может быть.
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К Денис
К Денис
А-ля бен ладан.. Есче с десяток раз объявят
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
США перед уходом зачищают концы... Что бы лишнего не рассказал, как и кто спонсировал местных "патриотов".
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Куни Чан
Куни Чан
Чечеткин Иван, например как нефть качали и продавали
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