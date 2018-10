В США неизвестный стрелял по людям: первые фото с места ЧП

В американском городе Джексонвилл в штате Флорида неизвестный открыл огонь по прохожим.

Как сообщает пресс-служба городской полиции в Twitter, в результате нападения пострадали шесть человек, из которых трое получили серьезные ранения.

Правоохранители на момент написания материала не задержали злоумышленника. По одной из версий, он мог покинуть место происшествия на машине.

В свою очередь очевидцы рассказали News4Jax, что неизвестный стрелял по женщинам, которые стояли возле автомата с продуктами. По словам чиновников, возраст пострадавших колеблется от 20 до 70 лет.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect(s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC

The area around the shooting on APR has been closed and the investigation active. This incident is outside the stadium footprint and has not impacted the Jag game at this time. As it relates to traffic, we are working on post game traffic patterns affected - more info to follow.