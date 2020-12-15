В США люди Трампа организовали голосование альтернативных выборщиков

Представители Республиканской партии организовали голосование альтернативных выборщиков в нескольких штатах "с масштабными нарушениями", в которых на выборах президента США победил демократ Джо Байден.

Об этом в эфире Fox News заявил старший советник в администрации президента Дональда Трампа Стивен Миллер, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что результаты этих голосований будут направлены в Конгресс.

"Благодаря этому мы сохраним возможность через суды доказывать свою правоту. И если мы в суде выиграем дело, то сможем сертифицировать результаты альтернативного голосования наших выборщиков", – пояснил Миллер.

СМИ подчеркивают, что такие действия свидетельствуют о намерениях республиканцев не признавать поражение Трампа и продолжать оспаривать результаты выборов в январе 2021 года.

Советник Белого дома добавил, что у них достаточно времени до 20 января (дня инаугурации), чтобы пересмотреть "ошибочные результаты" выборов.

"Тогда Дональд Трамп будет провозглашен победителем", – убежден он.

Альтернативные выборщики – люди, которых одобряют в законодательных собраниях штатов. Они проводят свое голосование, результаты которого отправляются в Конгресс.

Решающую роль в данном случае сыграет то, у кого будет контроль над Сенатом. Новый созыв Конгресса вступает в полномочия 3 января, а 6 числа председатель Сената должен вскрыть удостоверенные списки выборщиков, после чего проводится подсчет голосов.

При этом Конституция США не уточняет, голоса от каких делегаций выборщиков учитываются, а от каких нет.

Юристы Трампа могут заявить, что выбор остается за вице-президентом. В этом случае Майк Пенс может быть наделен полномочиями в одностороннем порядке объявить себя и Трампа победителем. Демократы могут указать, что для разрешения подобных противоречий существует федеральный закон о подсчете голосов. Правда по словам экспертов, его формулировки отличаются запутанностью и неопределенностью, так что в этом случае он вряд ли поможет.

Если демократы вернут себе контроль над Сенатом и удержат его в Палате представителей, тогда все положения закона о подсчете голосов ведут к победе Байдена. Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, тогда победит Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборщики провели официальное голосование за кандидатуры президента и вице-президента США, подтвердив победу Джо Байдена и Камалы Харрис. По состоянию на 00.30, Байден получил уже 302 голоса при необходимых 270.